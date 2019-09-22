Тарасов пообещал своей «волчице» не изменять «с доступными собаками»

Дмитрий Тарасов опубликовал в Instagram фото, на котором позирует в компании супруги Анастасии Костенко. Футболист выбрал для фотосессии белую рубашку и брюки, а модель — платье, украшенное огромными пышными цветами. На снимке отчетливо можно увидеть выпирающий животик манекенщицы — недавно она призналась, что ждет второго ребенка. Однако на фотографию подписчики практически не обратили внимания. Главным образом фанатов интересовала подпись к публикации. Об этом сообщает ФАН.

«Волк никогда не предаст свою волчицу, ради доступной собаки. Иногда стоит пройти определенный и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу», — подписал пост знаменитость.

Instagram @tarasov23

В комментариях под постом Дмитрия Тарасова подписчики не скупились на ироничные и даже оскорбительно-саркастичные сообщения. Многие вспомнили о том, что развод Ольги Бузовой и футболиста во многом произошел из-за измен спортсмена.

«Долго волчиц перебирал. Или собак? Запуталась в количестве жен, собак, волчиц!»

«Где поставить дизлайк?»

«Анекдот года!»

«Я кабан! Что мне делать с кошкой?!» — написали фолловеры.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова прожили вместе четыре года и расстались в 2016 году. Певица подала на развод с футболистом из-за многочисленных слухов о его изменах. Через некоторое время спортсмен женился на модели, а вот поп-дива до сих так и не смогла найти избранника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Тарасов позволяет беременной жене пить алкоголь.