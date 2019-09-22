Видео: Школьницу поставили на колени и начали избивать за то, что «не следила за языком»

Школьницу жестоко избили сверстницы в городе Рубцовск Алтайского края. Видеоролик, на котором зафиксирован инцидент, опубликован в сети.

На кадрах видно, как девочке предъявляют претензии за то, что она якобы «не следит за языком». Пострадавшая стоит на коленях и просит прощения. В определенный момент к ней подходит сверстница и начинает ее избивать.

Девочка, снимающая все происходящее на мобильный телефон, бросает фразу: «Как мне ее жалко…». При этом никто не пытается остановить драчунью, бьющую школьницу.

Пользователи социальных сетей утверждают, что на видео две ученицы рубцовской школы № 24, а место происшествия — район стадиона «Торпедо».

Местная полиция инициировала проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участницы драки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что толпа мужчин и девушек жестоко избила и обокрала парня в Петербурге.