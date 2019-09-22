Водонаева ослепила поклонников новыми чувственными снимками

Алена Водонаева опубликовала новую порцию снимков от фотосессии, которую телеведущая устроила еще летом в Екатерининском парке под Санкт-Петербургом. На снимках телеведущая позирует в белых одеждах — в трусах, недлинной свободной рубахе и соломенной шляпе. Белоснежное платье в деревенском стиле висит рядом на веревке.

Instagram @alenavodonaeva

Ранее Водонаева уже публиковала часть фотографий из этой серии. Интересно, что фотосессия проходила в июне, но впечатление от снимков возникает совершенно осеннее. Поклонников образ романтичный и вместе с тем вызывающий образ привел в восторг.

«Я ослепла, ***. Надо предупреждать о необходимости солнцезащитных при просмотре фоток».

«Алена, какая вы нежная и милая на этих фото! Очень красиво!»

«Самая нежная, окутанная теплым, пряным оттенком осени. Сколько в тебе разных страстных, горячих, нежных особ умещаются».

«Белый цвет вам к лицу»

«Восхищена. То, за что люди отдают тысячи тысяч у Алены от природы. Злитесь, беситесь, что угодно. Но у Алены скулы, губы, нос свои. А что не свое, она сама не стремается признаться. Восхищайтесь Аленой, это полезно для кармы», — пишут в комментариях фанаты.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Алена Водонаева призналась, что только одного мужчину в своей жизни любила по-настоящему.