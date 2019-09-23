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Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

, 1:30 Фото 22

Германский центр авиации и космонавтики (DLR) заявил, что потерял «всемирно признанного космонавта, ученого и инженера».

Фото: РИА Новости / Шварц

Германский центр авиации и космонавтики (DLR) на своей странице в Twitter в воскресенье, 22 сентября, сообщил о смерти первого немецкого космонавта Зигмунда Йена.

Twitter @DLR_de

Сообщается, что космонавт умер на 83-м году жизни. По словам гендиректора DLR Паскаль Эренфройнд, агентство потеряло «всемирно признанного космонавта, ученого и инженера». Она подчеркнула, что обещает сохранить память о нем и его достижениях, а также продолжить начатое им.

Зигмунд Йен был первым и единственным космонавтом в ГДР и первым немцем в космосе. На советском космическом корабле «Союз-31» он совершил полет в качестве космонавта-исследователя в 1978 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что астрономы выяснили, какой объект столкнулся с Юпитером летом 2019 года.

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