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Астрономы выяснили, что за объект столкнулся с Юпитером летом 2019

, 9:25 Фото 16

Вспышку на поверхности планеты зафиксировали в августе текущего года.

Фото: ТАСС/NASA

Ученые исследовали тело, спровоцировавшее вспышку на Юпитере в августе 2019 года. Изучением объекта занимались специалисты Флоридского технологического института.

Астрономы смогли воссоздать траекторию полета столкнувшегося с планетой тела и, основываясь на данных о вспышке (записать ее на видео удалось астроному-любителю Итану Чаппелю), определить ряд его физических характеристик. Было установлено, что объект весил порядка 450 тонн и имел диаметр от 12 до 16 метров. Исследователям удалось получить информацию и о составе неизвестного тела: железо и силикаты — минералы, широко распространенные на Земле.

При этом специалисты подчеркивают: настолько яркая вспышка — большая редкость для Юпитера. Обычно установить факт столкновение небесных тел с планетой удается только спустя некоторое время после происшествия — из-за этого ученым оказывается недоступна большая часть потенциальной информации о столкнувшемся с Юпитером объекте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые зафиксировали сигнал неизвестного источника, расположенного в космосе.

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