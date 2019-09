Астрономы выяснили, что за объект столкнулся с Юпитером летом 2019

Ученые исследовали тело, спровоцировавшее вспышку на Юпитере в августе 2019 года. Изучением объекта занимались специалисты Флоридского технологического института.

Астрономы смогли воссоздать траекторию полета столкнувшегося с планетой тела и, основываясь на данных о вспышке (записать ее на видео удалось астроному-любителю Итану Чаппелю), определить ряд его физических характеристик. Было установлено, что объект весил порядка 450 тонн и имел диаметр от 12 до 16 метров. Исследователям удалось получить информацию и о составе неизвестного тела: железо и силикаты — минералы, широко распространенные на Земле.

