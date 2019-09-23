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Восьмой сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» в Лос-Анджелесе

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Церемония вручения награды прошла в Microsoft Theater и транслировалась на телеканале Fox.

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Фото, видео: Reuters

Последний сезон культовой картины «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США Emmy, он был назван «лучшим драматическим сериалом». Церемония вручения награды прошла в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox, передает РИА Новости.

Заключительный сезон «Игры престолов» вышел на экраны в апреле 2019 года. Сериал, который снимали на протяжении последних десяти лет, оказался самым титулованным за всю историю Emmy. Он в четвертый раз одержал победу.

В категории «Лучший комедийный сериал» победу одержал фильм «Дрянь», а лучшим актером в этом жанре назван Билл Хейдер за свою работу в проекте «Барри». Уишоу стал обладателям статуэтки за роль в сериале «Чрезвычайно английский скандал».

За лучшую режиссуру мини-сериала «Чернобыль» награду получил Йохан Ренк, а за лучший сценарий этого же фильма — Крейг Мейзин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Netflix опубликовал первый трейлер фентези-сериала «Ведьмак».

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