Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия якобы блокирует учения НАТО и по его словам пытается создать «железный занавес» в Черном море. Соответствующее заявление американский генерал сделал в интервью украинскому изданию «Сегодня».

По словам Ходжеса, российские власти закрывают подходы к местам проведения учений Североатлантического альянса в черноморской акватории сразу после того, как о них узнают. Вследствие этого, НАТО необходимо наращивать силы в Черном море и защищать свои интересы, считает генерал США.

« Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены », — цитирует Ходжеса ФАН.

Военный также отметил, что Украине следует использовать беспилотники, для того чтобы отслеживать подлодки и корабли в черноморском регионе и проводить разведку.

Военно-морские учения НАТО Sea Breeze 2019 проходили в Черном море с 1 по 12 июля. За маневрами проследил российский Черноморский флот, который был готов к реагированию в случае возникновения опасной ситуации. В свою очередь, в Киеве заявили, что своими действиями РФ «прогнала» силы альянса из акватории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что малый разведывательный корабль «Переяслав» украинских ВМС заходил в зону учений Черноморского флота РФ.