Украинский корабль-разведчик побывал в зоне российских учений

Малый разведывательный корабль «Переяслав» украинских ВМС заходил в зону учений Черноморского флота РФ. Об этом заявил заместитель начальника штаба командования военного флота Украины по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко, пишет «Экономика сегодня».

По его словам, корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit — 2019, которые проходили в Грузии, и зашел в зону маневров российских моряков.

«Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации», — заявил Рыженко.

Полковник ВМС Украины добавил, что «Переяслав» сопровождали российские корабли, а в том районе Черного моря наблюдалось «интенсивное судоходство». Когда именно это произошло, Рыженко не уточнил.

Малый разведывательный корабль «Переяслав» был введен эксплуатацию в 1986 году, в 1995 году в ходе раздела Черноморского флота СССР передан Украине.

Российские учения в Черном море начались 19 августа, в них задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, корабли и береговые соединения, а также морская авиация.

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