Зариф рассказал, как хуситы смогли нанести удары по саудовским нефтяным объектам

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что йеменские повстанцы-хуситы самостоятельно увеличили радиус ракет, вследствие чего смогли нанести удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии 14 сентября. Об этом сообщает RT со ссылкой телеканал CBS.

« Йеменцы унаследовали все оружие Али Абдаллы Салеха, который скупал его за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти », — подчеркнул глава МИД Ирана.

При этом Зариф добавил, что у хуситов имеются технологии, позволяющие усовершенствовать имеющейся оружие. Комментируя инцидент 14 сентября, министр иностранных дел Ирана также добавил, что на данный момент власти Саудовской Аравии не предоставили доказательств причастности Ирана к атакам НПЗ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак дронов в ночь на субботу, 14 сентября, произошли пожары. Власти США винят в произошедшем Иран. В свою очередь, йеменские повстанцы-хуситы считают, что НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотников.