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Зариф рассказал, как хуситы смогли нанести удары по саудовским нефтяным объектам

, 10:48 Видео 40

Министр иностранных дел Ирана прокомментировал атаку на НПЗ Саудовской Аравии 14 сентября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Janerik Henriksson/Tt

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что йеменские повстанцы-хуситы самостоятельно увеличили радиус ракет, вследствие чего смогли нанести удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии 14 сентября. Об этом сообщает RT со ссылкой телеканал CBS.

«Йеменцы унаследовали все оружие Али Абдаллы Салеха, который скупал его за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти», — подчеркнул глава МИД Ирана.

При этом Зариф добавил, что у хуситов имеются технологии, позволяющие усовершенствовать имеющейся оружие. Комментируя инцидент 14 сентября, министр иностранных дел Ирана также добавил, что на данный момент власти Саудовской Аравии не предоставили доказательств причастности Ирана к атакам НПЗ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак дронов в ночь на субботу, 14 сентября, произошли пожары. Власти США винят в произошедшем Иран. В свою очередь, йеменские повстанцы-хуситы считают, что НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотников.

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