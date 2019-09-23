Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны

Красная Армия заплатила самую высокую цену за освобождение Словакии — об этом премьер страны заявил на торжествах по случаю 75-й годовщины освобождения первого населенного пункта в республике от немецких оккупантов. В боях за поселок Калинов погибли больше тысячи советских солдат и офицеров. Петер Пеллегрини призвал бороться с популизмом и попытками исказить итоги Второй мировой войны.

«К сожалению, мы живем в такое время, когда искажение истории, в том числе истории Второй мировой войны, подтасовка фактов и подгонка исторических событий под сегодняшние политические цели стали модой. Мы с ужасом видим возникающие псевдоисторические версии, единственной целью которых является использование их в чьих-либо политических интересах», — заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

Пеллегрини обратился к молодым соотечественникам с призывом никогда не забывать историю и чтить героев, которые боролись за освобождение страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Словакии отпраздновали 75-летие начала освобождения от нацистов.