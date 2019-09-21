  1. Пятый канал
  4. В Словакии отпраздновали 75-летие начала освобождения от нацистов

В Словакии отпраздновали 75-летие начала освобождения от нацистов

, 23:39 25

За свободу жителей этой европейской страны свои жизни отдали почти 100 тысяч советских солдат.

Фото: www.globallookpress.com /Andrej Klizan

Торжества по случаю 75-летия начала освобождения Словакии от нацистов войсками Красной армии состоялись в субботу, 21 сентября, в селе Калинов на северо-востоке страны, передает ТАСС.

В мероприятиях приняли участие премьер-министр республики Петер Пеллегрини, министры, депутаты национального парламента, политические и общественные деятели, ветераны Второй Мировой войны, а также молодежь.

«За освобождение Словакии от нацистов мы благодарны прежде всего Красной армии, которая потеряла наибольшее число людей в борьбе за нашу свободу», — сказал во вступительной речи глава кабмина.

Пеллегрини обратил внимание, что в последние годы наблюдаются попытки принизить роль Красной армии в разгроме нацистов.

«Мы с ужасом выслушиваем версии изложения истории, которые фабрикуются, чтобы быть втиснутыми в какие-то рассуждения, связанные с реализацией политических интересов», — отметил он.

Премьер Словацкой Республики напомнил, что за село Калинов, которое стало первым освобожденным от фашистов, погибли 1,2 тысячи советских солдат, а всего за свободу его соотечественников отдали жизни почти 100 тысяч красноармейцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Словении зажгли вечный огонь, привезенный с Могилы неизвестного солдата.

Читайте также

+7° Днём +7°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 22 сентября: Весы, дайте волю чувствам!

Последние новости

0:28
Попразденство Рождества Пресвятой Богородицы: что строго запрещено 22 сентября
0:01
Соль и пар: Волочкова рассказала о своих секретах и пользе бани
23:39
В Словакии отпраздновали 75-летие начала освобождения от нацистов
23:27
Виктория Пьер Мари рассказала о краже ее кошелька на премии экстрасенсов
23:14
«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы»: Лиза Галкина сделала папе массаж — фото
22:56
«Матч психологический» — Даниил Медведев о предстоящем финале теннисного турнира

Сейчас читают

«Вот это провокация!»: Королева в «позе ежика» продемонстрировала пышный бюст
Анфиса Чехова подержалась за ягодицы «горячей» бодибилдерши на турнире в Испании
Гороскоп на 22 сентября: Весы, дайте волю чувствам!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев