В Словакии отпраздновали 75-летие начала освобождения от нацистов

Торжества по случаю 75-летия начала освобождения Словакии от нацистов войсками Красной армии состоялись в субботу, 21 сентября, в селе Калинов на северо-востоке страны, передает ТАСС.

В мероприятиях приняли участие премьер-министр республики Петер Пеллегрини, министры, депутаты национального парламента, политические и общественные деятели, ветераны Второй Мировой войны, а также молодежь.

« За освобождение Словакии от нацистов мы благодарны прежде всего Красной армии, которая потеряла наибольшее число людей в борьбе за нашу свободу », — сказал во вступительной речи глава кабмина.

Пеллегрини обратил внимание, что в последние годы наблюдаются попытки принизить роль Красной армии в разгроме нацистов.

« Мы с ужасом выслушиваем версии изложения истории, которые фабрикуются, чтобы быть втиснутыми в какие-то рассуждения, связанные с реализацией политических интересов », — отметил он.

Премьер Словацкой Республики напомнил, что за село Калинов, которое стало первым освобожденным от фашистов, погибли 1,2 тысячи советских солдат, а всего за свободу его соотечественников отдали жизни почти 100 тысяч красноармейцев.

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