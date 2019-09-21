В Словакии отпраздновали 75-летие начала освобождения от нацистов

Торжества по случаю 75-летия начала освобождения Словакии от нацистов войсками Красной армии состоялись в субботу, 21 сентября, в селе Калинов на северо-востоке страны, передает ТАСС.
В мероприятиях приняли участие премьер-министр республики Петер Пеллегрини, министры, депутаты национального парламента, политические и общественные деятели, ветераны Второй Мировой войны, а также молодежь.
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Пеллегрини обратил внимание, что в последние годы наблюдаются попытки принизить роль Красной армии в разгроме нацистов.
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Премьер Словацкой Республики напомнил, что за село Калинов, которое стало первым освобожденным от фашистов, погибли 1,2 тысячи советских солдат, а всего за свободу его соотечественников отдали жизни почти 100 тысяч красноармейцев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Словении зажгли вечный огонь, привезенный с Могилы неизвестного солдата.