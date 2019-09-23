«Глаза горят»: Наталья Ветлицкая вернулась в Россию на заработки

Известная эстрадная певица Наталья Ветлицкая вернулась к своей творческой деятельности. После нескольких лет, проведенных в Испании, звезда 90-х решила вновь порадовать поклонников своими хитами и приехала на родину с желанием строить музыкальную карьеру. По информации StarHit, артистка заключила контракт с крупнейшей музыкальной корпорацией Петербурга PMI, которая будет заниматься организацией ее выступлений.

«К декабрю закончим работу над новой программой. Это будет грандиозное возвращение. В следующем году запланированы масштабные выступления и тур. <.> Коллеги, кстати, тоже с нетерпением ждут камбэка. Да и видели бы вы, как у нее самой горят глаза », — рассказал глава медиахолдинга Евгений Финкельштейн.

Впрочем, по слухам, причиной возвращения Ветлицкой в шоу-бизнес стало не только ее желание заняться музыкой. Источники из окружения звезды сообщили, что вернуться на родину певицу вынудили финансовые трудности. Якобы некоторые европейские счета певицы были заблокированы и, чтобы улучшить свое материальное состояние, знаменитость отправилась в Россию, где может заработать на концертах. Однако эта информация не подтверждена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас выглядит 55-летняя Наталья Ветлицкая и ее дочь.