  1. Пятый канал
  4. «Глаза горят»: Наталья Ветлицкая вернулась в Россию на заработки

«Глаза горят»: Наталья Ветлицкая вернулась в Россию на заработки

, 13:28 327

Источники из окружения звезды сообщили, что у знаменитости возникли проблемы с деньгами — якобы некоторые европейские счета певицы заблокированы.

Фото: РИА Новости / К. Карташьян

Известная эстрадная певица Наталья Ветлицкая вернулась к своей творческой деятельности. После нескольких лет, проведенных в Испании, звезда 90-х решила вновь порадовать поклонников своими хитами и приехала на родину с желанием строить музыкальную карьеру. По информации StarHit, артистка заключила контракт с крупнейшей музыкальной корпорацией Петербурга PMI, которая будет заниматься организацией ее выступлений.

«К декабрю закончим работу над новой программой. Это будет грандиозное возвращение. В следующем году запланированы масштабные выступления и тур. <.> Коллеги, кстати, тоже с нетерпением ждут камбэка. Да и видели бы вы, как у нее самой горят глаза», — рассказал глава медиахолдинга Евгений Финкельштейн.

Впрочем, по слухам, причиной возвращения Ветлицкой в шоу-бизнес стало не только ее желание заняться музыкой. Источники из окружения звезды сообщили, что вернуться на родину певицу вынудили финансовые трудности. Якобы некоторые европейские счета певицы были заблокированы и, чтобы улучшить свое материальное состояние, знаменитость отправилась в Россию, где может заработать на концертах. Однако эта информация не подтверждена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас выглядит 55-летняя Наталья Ветлицкая и ее дочь.

Читайте также

+8° Днём +8°
Ночью +1°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 23 сентября: Львы, скачайте приложение для похудения!

Последние новости

14:52
Звезда «Игры Престолов» Эмилия Кларк пришла на «Эмми» в платье с вырезом до пупка
14:43
«Может быть, очередная утка?»: Цыганова прокомментировала сведения о смерти Круга
14:37
Тысячи мирных жителей вернулись в район Голанских высот в Сирии
14:23
«Сделали все от нас зависящее»: Колобков о скандале вокруг РУСАДА
14:19
Специалисты клиник «СОГАЗ Медицина» вылечили пациента, который 30 лет не мог нормально дышать
14:05
Вступительные экзамены в Севастопольскую Академию хореографии проходят в Крыму

Сейчас читают

«Иногда можно»: Нюшу застали за «запрещенным» занятием
«Не видно ни конца, ни края беспределу»: Петросян не может попасть в свой дом
Беременная невеста Тимати ответила на слухи о двойне

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев