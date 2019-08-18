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  4. Как сейчас выглядит 55-летняя Наталья Ветлицкая и ее дочь?

Как сейчас выглядит 55-летняя Наталья Ветлицкая и ее дочь?

, 14:15 Фото 359

Светлана Бондарчук порадовала фанатов, опубликовав фото звезды девяностых в своем Instagram.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Чумичев, Instagram @a030aa

Звезда девяностых Наталья Ветлицкая 17 августа отметила день рождения. Певице исполнилось 55 лет. Фотографии с празднования опубликовала близкая подруга артистки Светлана Бондарчук в своем Instagram-аккаунте.

Ветлицкая давно не была замечена в российском шоу-бизнесе. Фанаты уже забыли, как выглядит их кумир. Наталья несколько лет с семьей живет в Испании в поместье. В местной школе учится дочка Ульяна, которой сейчас 15 лет.

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Instagram @a030aa

Наталья Ветлицкая забросила музыкальную карьеру десять лет назад и сейчас увлекается декором и реставрацией. В прошлом году она отказалась от участия в съемках фильма, который хотели приурочить к ее юбилею. Иногда певица тайно приезжает в Россию.

Поклонники пришли в восторг, увидев фото своего кумира. Фанаты оставили множество комплиментов звезде девяностых.

«Прекрасная Наталья. Жалко, что лишила своего творчества. Дай ей бог всего хорошего»;

«Прекрасная, изумительная Наталья»;

«Невероятная! Будь счастлива и любима»;

«Светлана, спасибо вам за чудесное фото с кумиром юности, Натальей Ветлицкой! Так радостно увидеть всех», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Хлебникова порадовала фанатов свежим видом после обвинений в пристрастии к алкоголю.

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