Как сейчас выглядит 55-летняя Наталья Ветлицкая и ее дочь?

Звезда девяностых Наталья Ветлицкая 17 августа отметила день рождения. Певице исполнилось 55 лет. Фотографии с празднования опубликовала близкая подруга артистки Светлана Бондарчук в своем Instagram-аккаунте.
Ветлицкая давно не была замечена в российском шоу-бизнесе. Фанаты уже забыли, как выглядит их кумир. Наталья несколько лет с семьей живет в Испании в поместье. В местной школе учится дочка Ульяна, которой сейчас 15 лет.
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Наталья Ветлицкая забросила музыкальную карьеру десять лет назад и сейчас увлекается декором и реставрацией. В прошлом году она отказалась от участия в съемках фильма, который хотели приурочить к ее юбилею. Иногда певица тайно приезжает в Россию.
Поклонники пришли в восторг, увидев фото своего кумира. Фанаты оставили множество комплиментов звезде девяностых.
«Прекрасная Наталья. Жалко, что лишила своего творчества. Дай ей бог всего хорошего»;
«Прекрасная, изумительная Наталья»;
«Невероятная! Будь счастлива и любима»;
«Светлана, спасибо вам за чудесное фото с кумиром юности, Натальей Ветлицкой! Так радостно увидеть всех», — написали фолловеры.
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