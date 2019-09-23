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  4. Фото: Боевые машины ВДВ превратились в груды металла во время учений под Оренбургом

Фото: Боевые машины ВДВ превратились в груды металла во время учений под Оренбургом

, 13:55 Фото 94

Две боевые машины Воздушно-десантных войск (ВДВ) рухнули на землю и получили серьезные повреждения во время учений в пятницу, 20 сентября.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались новые снимки с места ЧП с двумя боевыми машинами Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые оказались серьезно повреждены на учениях в Оренбургской области в пятницу, 20 сентября.

5-tv.ru

По предварительным данным, поступившим от Минобороны России, ЧП произошло в результате неисправности парашютов во время десантирования. Пострадавших нет. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается специальная комиссия командования ВДВ.

В Оренбургской области проходил активный этап стратегических учений «Центр-2019». В ходе маневров полк ВДВ российской армии впервые осуществил десантирование в полном составе, включая технику и вооружение. Операция заняла менее 20 минут. Скорость движения транспортной авиации составляла 360 километров в час.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места произошедшего.

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