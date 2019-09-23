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«Может быть, очередная утка?»: Цыганова прокомментировала сведения о смерти Круга

, 14:43 Эксклюзивное видео 23

Российская певица и ее муж отреагировали на новые факты об убийстве музыканта, которые удалось выяснить Следственному комитету.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Российская певица Виктория Цыганова и ее супруг Вадим прокомментировали новые сведения об убийстве певца Михаила Круга, которые обнародовал Следственный комитет. Согласно официальным данным, к преступлению причастны члены банды «Тверские волки» — Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Последний из них спустя некоторое время после смерти артиста также был убит.

Ознакомившись с материалами дела, Цыганова и ее супруг признались, что были рады узнать, что правоохранительным органам удалось выяснить новые детали смерти музыканта. По словам мужа звезды, Круг — великий исполнитель, и знать имена злоумышленников, совершивших «преступление против всей страны» — это действительно важно.

«Я считаю, что это преступление вообще против страны, потому что Михаил — все-таки голос страны, это действительно голос времени своего. <.> Это целый этап становления государства, целая эпоха. На нем выросло реально много поколений. И самое главное — Миша всегда призывал к светлому. <.> Для нас очень важно знать, кто это сделал и как», — отметил Вадим цыганов.

В свою очередь, певица в интервью для издания «Подъем» выразила сомнения в том, что информация, предоставленная СК РФ, соответствует действительности.

«Если человека виновного самого убили в 2003 году, почему до сих пор они не раскрыли? Может быть, это очередная утка, чтоб так списать за сроком давности? Но если это утешит родных, слава богу, потому что люди понесли тяжелую утрату — дети, жена и мать», — поделилась мыслями артистка, выразив соболезнования в связи со смертью Круга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых подробностях убийства Михаила Круга.

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