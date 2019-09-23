«Прошла кастинг»: Собчак снялась в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак снимется в сериале «Хороший человек», режиссером которого стал ее новоиспеченный супруг — Константин Богомолов. О том, что звезда задействована в съемках предстоящей кинокартины, стало известно из ее поста в Instagram. В социальной сети журналистка опубликовала фотографию тарелки с именами всех лиц, которые принимают участие в съемках ленты.

«Прошла кастинг у одного известного режиссера. И вот!» — написала Собчак в подписи к посту, однако о своей роли рассказывать не стала.

Instagram @xenia_sobchak

К слову, это уже не первый раз, когда звезда снимается в сериалах. Ранее она сыграла эпизодическую роль в кинокартине «Содержанки», которая также принадлежит творчеству возлюбленного Собчак.

«Хороший человек» — это сериал Константина Богомолова, в основе сюжете которого лежит реальная история Михаила Попкова, — «ангарского маньяка». Серийного убийцу пытались поймать в течение 20 лет. В 2015 году суд приговорил его к пожизненному заключению за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак похвасталась стенами будущего особняка.