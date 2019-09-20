«Дом-3?» Ксения Собчак похвасталась стенами будущего особняка

Телеведущая Ксения Собчак построила любовь и теперь наблюдает за стремительным возведением дома, где заживет уже с новым мужем — режиссером Константином Богомоловым. Накануне, 19 сентября, она выложила в Instagram снимки, на которых стоит внутри «подрастающего» особняка.

Как уточняет Teleprogramma.pro, место под жилище ведущая выбрала в Подмосковье. Примерная стоимость трехэтажного дома оценивается в 40 миллионов рублей. Его площадь составит около тысячи квадратных метров. В июле на месте будущего особняка появился фундамент. С того момента стройка ведется ударными темпами.

«За время свадебного переполоха дом уже успел обрести стены! Растет не по дням, а по часам! Приятно работать с профессионалами», — подписала фото Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Поклонники встретили добрую весть от своей любимицы с одобрением и пожелали ей радости в семейной жизни. Отдельных фолловеров лишь огорчило, что семейное гнездышко не подоспело к свадьбе. А некоторые усмотрели в словах экс-ведущей телестройки намек на новый проект.

«Дай Боже тебе счастья. Будь благословенна»;

«Прикольно построить дом! Жаль, свадьбу рано сыграли, а так бы жениха на руки — и в готовый дом!»

«Дом-3?» — с оживлением прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Константин Богомолов показал нежное фото с Ксенией Собчак.