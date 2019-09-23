  1. Пятый канал
  4. «Величайшее согрешение»: Вице-президент США грубо нарушил более чем вековой запрет

«Величайшее согрешение»: Вице-президент США грубо нарушил более чем вековой запрет

, 16:53 Видео 80

Майк Пенс взбесил немногочисленных жителей в Мичигане и, конечно, демократов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

Вице-президент США Майк Пенс нарушил более чем 120-летний запрет на использование автомобиля для передвижения по острову Макино на озере Гурон в штате Мичиган.

Дело в том, что это место имеет статус национального исторического памятника — в начале XIX века здесь был основан форт. С 1898 года на острове запрещен любой автотранспорт, за исключением машин экстренных служб. В настоящее время население составляет не более 500 человек.

Но это не стало помехой для 60-летнего Пенса, который направлялся на конференцию руководства Республиканской партии, чтобы выступить с речью. Более того, вице-президент проехался по заповедным местам в кортеже из восьми автомобилей.

Это вызвало предсказуемую бурю негодования среди «кровных врагов» — сторонников Демократической партии. Например, бывший сенатор Джулия Пулвер назвала произошедшее «величайшим согрешением», и напомнила, что в 1975 году президент США Джеральд Форд передвигался по этому острову в карете, запряженной лошадьми.

Местные жители используют здесь исключительно велосипеды, а зимой — снегоходы, поэтому их возмущению после появления кортежа Пенса не было предела.

Как передавал 5-tv.ru, ранее Пенс заверил украинского президента Владимира Зеленского в крепкой дружбе и поддержке со стороны США.

Читайте также

+8° Днём +8°
Ночью +1°
63.95
0.10 70.28
-0.32
ТОП-5 самых глупых знаков зодиака — мнение астролога

Последние новости

17:47
На борту самолета рейсом Самара — Москва произошла драка
17:39
ТОП-5 самых глупых знаков зодиака — мнение астролога
17:32
Организатор гастролей Ветлицкой прокомментировал возвращение певицы на родину
17:25
Друзь прощен: Титулованный знаток возвращается в «Что? Где? Когда?»
17:12
Сергей Лазарев едва сдерживал слезы на передаче Леры Кудрявцевой
17:04
Как сложились судьбы актеров, прославившихся с выходом сериала «Бригада»

Сейчас читают

А если упадет? Как выжить после падения астероида — советы
«Не видно ни конца, ни края беспределу»: Петросян не может попасть в свой дом
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев