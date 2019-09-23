«Величайшее согрешение»: Вице-президент США грубо нарушил более чем вековой запрет

Вице-президент США Майк Пенс нарушил более чем 120-летний запрет на использование автомобиля для передвижения по острову Макино на озере Гурон в штате Мичиган.

Дело в том, что это место имеет статус национального исторического памятника — в начале XIX века здесь был основан форт. С 1898 года на острове запрещен любой автотранспорт, за исключением машин экстренных служб. В настоящее время население составляет не более 500 человек.

Но это не стало помехой для 60-летнего Пенса, который направлялся на конференцию руководства Республиканской партии, чтобы выступить с речью. Более того, вице-президент проехался по заповедным местам в кортеже из восьми автомобилей.

Это вызвало предсказуемую бурю негодования среди «кровных врагов» — сторонников Демократической партии. Например, бывший сенатор Джулия Пулвер назвала произошедшее «величайшим согрешением», и напомнила, что в 1975 году президент США Джеральд Форд передвигался по этому острову в карете, запряженной лошадьми.

Местные жители используют здесь исключительно велосипеды, а зимой — снегоходы, поэтому их возмущению после появления кортежа Пенса не было предела.

Как передавал 5-tv.ru, ранее Пенс заверил украинского президента Владимира Зеленского в крепкой дружбе и поддержке со стороны США.