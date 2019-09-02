Пенс заверил Зеленского в крепкой дружбе и поддержке со стороны США

Вице-президент США Майк Пенс в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, куда они прибыли для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, заверил его в крепкой дружбе и поддержке со стороны США.

«Я могу вас заверить, господин президент, что отношения между США и Украиной никогда не были крепче», — заявил Пенс, добавив, что американские власти решительно выступают за территориальную целостность Незалежной.

Также стороны обсудили происходящее в Донбассе и стратегию возвращения мира в страну, а также предоставление Украине военно-технической помощи и сотрудничество в сфере поставок природного газа. К слову, накануне в субботу, 31 августа, было подписано соответствующее соглашение.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в изначально в Польше Зеленский должен был встретиться с Дональдом Трампом, но президент США в последний момент отменил приезд, сославшись на ураган «Дориан», который в выходные обрушился на Багамские острова. Теперь чаяния президента Украины связаны с возможной встречей с Трампом во время его предстоящей поездки в США.