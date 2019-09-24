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В последний раз по «гагаринскому маршруту»

, 1:50 Эфирная новость 18

Экипаж «Союза МС-15» станет последним, который полетит к МКС с площадки «Гагаринский старт». Знаковый полет для мирового космоса состоится 25 сентября.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мамонтов, 5-tv.ru

На космодроме Байконур в понедельник утром, 23 сентября, установили ракету-носитель «Союз-ФГ». Два дня специалисты будут тестировать системы корабля и наземного оборудования.

Ракета доставит на МКС новый экипаж. Это россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Мэир и первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хазаа аль-Мансури. Оттого и на эмблеме миссии фамилии космонавтов написаны на русском, английском и арабском языках.

Сопровождать интернациональный экипаж будет плюшевый единорог. Он станет своеобразным индикатором невесомости на пути к МКС. Полет пройдет по короткой программе: стыковка с МКС планируется уже через шесть часов после старта!

Готовящийся запуск «Союза-ФГ» станет знаковым. Закончится монополия Роскомоса на пилотируемые полеты к МКС. Восемь последних лет, на международную станцию люди добирались только на российских кораблях, которые выводили на орбиту только ракеты «Союзы-ФГ».

Американцы готовы с нового года летать на своем. И в России сделали ставку на импортозамещение, новые ракеты-носители «Союз 2.1.а.» будут без украинских систем в отличие от «ФГ». Но им не подходит «Гагаринский старт», только модернизированная площадка номер 31. Получается нынешний экипаж «МС-15» последним повторит «гагаринский маршрут».

Запуск запланирован на 17.00 по Москве 25 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о завершении подготовки экипажа «Союз МС-15» к полет на МКС.

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