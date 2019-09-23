Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России

В правительстве утвердили новые требования к перевозке детей автобусами. Это жесткий свод правил для организаторов экскурсионных поездок, сопровождающих лиц, компаний-перевозчиков и водителей. Один из важных пунктов касается ремней безопасности. Без них теперь никуда.

«Самое главное — мы вводим обязательное требование по ремням безопасности, до сих пор такое требование существовало только для международных перевозок, что странно. Теперь все перевозки без исключения будут осуществляться с обязательным оснащением ремнями безопасности», — отметил вице-премьер правительства РФ Максим Акимов.

В этом году в ДТП пострадали 611 детей, 508 из них не были пристегнуты ремнями безопасности. Ответственность за выполнение конкретно этого требования будут нести те, кто сопровождал группу в поездке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой под Краснодаром. В результате аварии четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, в том числе двоих детей.