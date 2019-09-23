  1. Пятый канал
  4. Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой под Краснодаром

Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой под Краснодаром

, 0:47 Фото 20

В результате аварии четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, в том числе двоих детей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Легковой автомобиль Mercedes и маршрутный автобус Hyundai столкнулись в воскресенье, 22 сентября, в Краснодарском крае. Авария произошла в поселке Колосистый около десяти часов вечера.

В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, четырех участников аварии госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, среди них — два ребенка. Еще четверым пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

Известно, что водитель Mercedes в конце июля 2019 года уже попадал в аварию с другим автомобилем. В настоящее время обстоятельства и причины случившегося ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 11 рабочих птицефабрики госпитализированы после ДТП с автобусом под Красноярском. Водитель автобуса ПАЗ, перевозившего людей, не справился с управлением и съехал в кювет.

Читайте также

+4° Днём +8°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 23 сентября: Львы, скачайте приложение для похудения!

Последние новости

0:47
Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой под Краснодаром
0:31
Оккупация нравов: в Эстонии начали преподавать историю национального гей-сообщества
0:15
«Может там споры сибирской язвы»: Максакова не подпускает мать Вороненкова к внуку
0:01
День Петра и Павла Рябинников: что нельзя делать 23 сентября
23:50
Салют в честь 75-летия освобождения Таллина прогремел в Москве
23:24
Шойгу ответил на заявления Кудрина об избыточных расходах на оборону

Сейчас читают

Гороскоп на 23 сентября: Львы, скачайте приложение для похудения!
Боевые машины ВДВ разбились на учениях в Оренбургской области
«Папа похож на доченьку»: Ургант поздравил с днем рождения младшую дочь — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев