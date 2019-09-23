Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой под Краснодаром

Легковой автомобиль Mercedes и маршрутный автобус Hyundai столкнулись в воскресенье, 22 сентября, в Краснодарском крае. Авария произошла в поселке Колосистый около десяти часов вечера.

В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, четырех участников аварии госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, среди них — два ребенка. Еще четверым пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

Известно, что водитель Mercedes в конце июля 2019 года уже попадал в аварию с другим автомобилем. В настоящее время обстоятельства и причины случившегося ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 11 рабочих птицефабрики госпитализированы после ДТП с автобусом под Красноярском. Водитель автобуса ПАЗ, перевозившего людей, не справился с управлением и съехал в кювет.