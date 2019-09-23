«Закон не писан»: Порошенко застукали переходящим улицу на красный свет

Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Незалежной Петр Порошенко даже в частной жизни не особо следует законным правилам, установленным абсолютно для всех граждан без исключения.

Среди бела дня возле здания Верховной рады на улице Грушевского в неположенном месте остановился автомобиль Mercedes представительского класса, из которого вышел «шоколадный король» и неспешно направился через проезжую часть на красный свет светофора, застегивая на ходу пиджак.

Следом за ним с портфелем в руках вприпрыжку побежал, по всей видимости, его помощник.

Видео сняли активисты, которые специально собрались возле здания парламента, что фиксировать нарушения правил дорожного движения водителями депутатов, однако не ожидали, что увидят такое хамское пренебрежение Порошенко.

Как отмечают блогеры, за оба нарушения ПДД — парковка в неположенном месте и переход улицы на красный свет — ему полагается штраф до 255 гривен (примерно 650 рублей).

Ранее в сети появилось видео «изгнания» нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским своего предшественника Порошенко из Рады.