  1. Пятый канал
  4. Ким Кардашьян и ее сестру засмеяли на церемонии вручения «Эмми»

Ким Кардашьян и ее сестру засмеяли на церемонии вручения «Эмми»

, 21:42 Фото 93

Хохот в зале вызвало заявление сестер, что в своем телешоу они остаются самими собой и рассказывают свои истории без купюр и сценария.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kimkardashian

Ким Кардашьян-Уэст и ее сестру Кандалл Дженнер подняли на смех на 71-й церемонии вручения премии «Эмми», которая состоялась в воскресенье, 23 сентября в Лос-Анджелесе. Хохот в зрительном зале вызвало высказывание сестер, что в своем шоу «Жизнь семейства Кардашьян» они остаются самими собой и рассказывают свои истории без купюр и сценария. Это произошло, когда телезвезды объявляли со сцены победителя в номинации «Лучшее соревновательное реалити-шоу».

Instagram @kimkardashian

«Наша семья на своем опыте знает, что по-настоящему интересное телевидение делают реальные люди, которые просто остаются сами собой», — цитирует Ким Кардашьян «Газета.ру».

Как отмечает издание, сестры Кардашьян никак не отреагировали откровенный на смех зрителей, хотя по выражениям их лиц было видно, что они как минимум удивлены такой реакцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в киносаге «Игра Престолов», появилась на церемонии вручения «Эмми» в платье от Valentino с вырезом до пупка. К слову, сам сериал завоевал главную награду телеакадемии США.

Читайте также

+7° Днём +8°
Ночью +1°
63.95
0.10 70.28
-0.32
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

22:30
Поклонники недоумевают, что случилось с лицом Ляйсан Утяшевой
22:16
Оранжевый уровень опасности объявлен в 11 регионах России
22:02
Сын Меган Маркл и принца Гарри получил новое имя от старейшин в ЮАР
21:42
Ким Кардашьян и ее сестру засмеяли на церемонии вручения «Эмми»
21:28
Видео: Прохожий спас девушку из окна горящей квартиры в Нижневартовске
21:14
«Закон не писан»: Порошенко застукали переходящим улицу на красный свет

Сейчас читают

ТОП-5 самых глупых знаков зодиака — мнение астролога
«Прошла кастинг»: Собчак снялась в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»
Организатор гастролей Ветлицкой прокомментировал возвращение певицы на родину

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев