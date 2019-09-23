Ким Кардашьян и ее сестру засмеяли на церемонии вручения «Эмми»

Ким Кардашьян-Уэст и ее сестру Кандалл Дженнер подняли на смех на 71-й церемонии вручения премии «Эмми», которая состоялась в воскресенье, 23 сентября в Лос-Анджелесе. Хохот в зрительном зале вызвало высказывание сестер, что в своем шоу «Жизнь семейства Кардашьян» они остаются самими собой и рассказывают свои истории без купюр и сценария. Это произошло, когда телезвезды объявляли со сцены победителя в номинации «Лучшее соревновательное реалити-шоу».

Instagram @kimkardashian

«Наша семья на своем опыте знает, что по-настоящему интересное телевидение делают реальные люди, которые просто остаются сами собой», — цитирует Ким Кардашьян «Газета.ру».

Как отмечает издание, сестры Кардашьян никак не отреагировали откровенный на смех зрителей, хотя по выражениям их лиц было видно, что они как минимум удивлены такой реакцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в киносаге «Игра Престолов», появилась на церемонии вручения «Эмми» в платье от Valentino с вырезом до пупка. К слову, сам сериал завоевал главную награду телеакадемии США.