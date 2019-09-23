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  4. Звезда «Игры Престолов» Эмилия Кларк пришла на «Эмми» в платье с вырезом до пупка

Звезда «Игры Престолов» Эмилия Кларк пришла на «Эмми» в платье с вырезом до пупка

, 14:52 Фото 473

Для прохода по красной дорожке на престижной премии актриса выбрала наряд от Valentino.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ariana Ruiz

Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен из саги «Игра Престолов», удивила поклонников эффектным появлением на 71-й церемонии вручения «Эмми». Актриса вышла на красную дорожку в черном наряде от Valentino.

Лаконичный покрой платья Кларк содержал в себе минимум декора. Тем самым оно выгодно отличалось от ряда вычурных костюмов западных звезд. Но и строгим платье не назовешь — глубокий вырез наряда киношной Дейнерис не оставил поклонников равнодушными.

Instagram @emilia_clarke

«Я — счастливая женщина, у которой есть лучшая гламурная команда из когда-либо созданных», — написала Эмилия в Instagram по пути в Лос-Анджелес.

Выбор команды стилистов оказался верным. На церемонии актриса затмила таких селебрити как Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Николь Сильверберг, Гвендолин Кристи, Зои Казан, Даша Поланко и других.

Ранее 5-tv.ru писал, что другая звезда «Игры престолов» Кит Харингтон засомневался, что сможет иметь детей после съемок в культовом сериале.

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