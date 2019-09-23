Звезда «Игры Престолов» Эмилия Кларк пришла на «Эмми» в платье с вырезом до пупка

Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен из саги «Игра Престолов», удивила поклонников эффектным появлением на 71-й церемонии вручения «Эмми». Актриса вышла на красную дорожку в черном наряде от Valentino.
Лаконичный покрой платья Кларк содержал в себе минимум декора. Тем самым оно выгодно отличалось от ряда вычурных костюмов западных звезд. Но и строгим платье не назовешь — глубокий вырез наряда киношной Дейнерис не оставил поклонников равнодушными.
Выбор команды стилистов оказался верным. На церемонии актриса затмила таких селебрити как Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Николь Сильверберг, Гвендолин Кристи, Зои Казан, Даша Поланко и других.
Ранее 5-tv.ru писал, что другая звезда «Игры престолов» Кит Харингтон засомневался, что сможет иметь детей после съемок в культовом сериале.