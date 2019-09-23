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Поклонники недоумевают, что случилось с лицом Ляйсан Утяшевой

, 22:30 Эксклюзивное интервью 16

Как бороться с отечностью на лице 5-tv.ru рассказала косметолог Надежда Рослякова.

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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva

Поклонники Ляйсан Утяшевой обеспокоены ее внешним видом. Как пишет интернет-портал «7Дней.ру», на появившемся на странице спортсменки и телеведущей в Instagram видео со съемочной площадки хейт-шоу «Прожарка» зрители разглядели отеки и морщины на лице Утяшевой. Они считают, что 34-летняя супруга Павла Воли выглядит гораздо старше своих лет.

Возможно, все дело в свете, который неудачно падал на телеведущую со спины и подчеркивал даже самые незначительные дефекты кожи. Однако, 5-tv.ru решил спросить профессионала, поправимо ли это, и как можно быстро избавиться от отечности на лице.

По словам косметолога Надежды Росляковой, с отеками эффективно боятся аппаратные методики, однако в любые процедуры нужно делать только в салоне.

«В домашних условиях очень часто пациенты прибегают к использованию мочегонных препаратов, но мочегонные препараты очень опасны для здоровья человека. И, конечно, этим очень часто грешат девушки. Этого делать ни в коем случае нельзя», — предостерегает специалист.

По словам Росляковой, в условиях медицинского центра идеально подходят такие процедуры как радиочастотный лифтинг или специальные инъекции дренажных препаратов. Рекомендуются также массажи, чтобы подтянуть и укрепить кожу, однако какого-то дренажного эффекта он не даст.

Ранее, как писал 5-tv.ru, скандально известный блогер Лена Миро заявила, что лицо внезапно ставшей блондинкой Утяшевой напоминает ей «прошлогоднюю картошку».

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