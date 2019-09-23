Ляйсан Утяшева «похулиганила» за спиной мужа Павла Воли

Ведущая Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками в Instagram видео со съемочной площадки хейт-шоу «Прожарка». В нем популярные звезды узнают народное мнение о себе. 23 сентября в эфир вышел выпуск, где в качестве объекта издевок выступил Павел Воля. Специальным гостем шоу стала его супруга.

В перерывах между съемками бывшая гимнастка показала поклонникам изнанку развлекательной передачи: чем занимаются участники вне эфира. Сама Утяшева то и дело отпускала шутки и допытывалась у всех встретившихся ей комиков о цвете своих волос Тимура Родригеса, Марины Кравец, Тимура Батрутдинова.

«Похулиганила с Мариной Кравец, Тимуром Батрутдиновым, Тимуром Родригесом. А вообще я белая и пушистая», — написала ведущая под видео.

Прогулка спортсменки по павильонам в сопровождении оператора вызывала у фанатов восторг, в отличие от самого выпуска передачи. Шоу с участием Павла Воли фолловеры назвали «беззубым», не достаточно жестким. В итоге почти все комплименты достались Утяшевой.

«Вот такой формат хочется смотреть, когда кусочек из реальной жизни! И ты еще раз убеждаешься, почему подписан на конкретного человека! Красивая, заводная, магнетическая Ляйсан!»

«Класс! Побольше бы таких видео! Ляйсан, вы супер!»

«Ляйсан! Модно, стильно, эпатажно!», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ляйсан Утяшева рассказала поклонникам о разумном эгоизме.