  1. Пятый канал
  4. Российские невесты постарели: девушки стали позже выходить замуж

Российские невесты постарели: девушки стали позже выходить замуж

, 7:20 Эфирная новость 17

Большая часть женщин в стране предпочитает выходить замуж в возрасте двадцати пяти — тридцати четырех лет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, 5-tv.ru

Среднестатистическая российская невеста постарела на целых восемь лет. Такие данные опубликовал Росстат. Сегодня большая часть женщин в стране предпочитает выходить замуж в возрасте двадцати пяти — тридцати четырех лет. А в недалеком 2011-м году цифры были совсем другими. Россиянки старались пораньше создать семью и вступали в брак, начиная с 18-ти, и до 25-ти.

А вот у мужчин самый популярный брачный возраст за эти годы не изменился. Большинство по-прежнему женится после 25-ти и даже после 30-ти лет.

В качестве причин, по которым стоит отложить брак, россияне называют желание сначала получить образование, обзавестись собственным жильем или просто — пожить в свое удовольствие.

Современные пары вообще не торопятся оформлять отношения официально. Многие живут в незарегистрированном браке. А в прошлом году свадебная статистика обновила свой минимум с начала века. Число браков в стране не дотянуло даже до миллиона.

Читайте также

+4° Днём +8°
Ночью +2°
63.95
0.10 70.28
-0.32
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

7:41
Ксения Собчак могла не поехать в свадебное путешествие из-за кожной болезни
7:20
Российские невесты постарели: девушки стали позже выходить замуж
6:56
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат на минувших выходных
6:39
Утвердены новые требования к перевозке детей автобусами
6:32
Названы регионы России, где чаще всего пропадают дети
6:27
«Хочет казаться бодреньким»: друг Зеленского об усталости президента Украины

Сейчас читают

«Слишком идеально!» Дарья Мороз пригубила бокал вина у бассейна
«Только не это!» Моника Беллуччи остригла роскошные волосы
«Это она ему изменила»: Волочкова откровенно о Собчак и ее разрыве с любимым

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев