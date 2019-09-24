Российские невесты постарели: девушки стали позже выходить замуж

Среднестатистическая российская невеста постарела на целых восемь лет. Такие данные опубликовал Росстат. Сегодня большая часть женщин в стране предпочитает выходить замуж в возрасте двадцати пяти — тридцати четырех лет. А в недалеком 2011-м году цифры были совсем другими. Россиянки старались пораньше создать семью и вступали в брак, начиная с 18-ти, и до 25-ти.

А вот у мужчин самый популярный брачный возраст за эти годы не изменился. Большинство по-прежнему женится после 25-ти и даже после 30-ти лет.

В качестве причин, по которым стоит отложить брак, россияне называют желание сначала получить образование, обзавестись собственным жильем или просто — пожить в свое удовольствие.

Современные пары вообще не торопятся оформлять отношения официально. Многие живут в незарегистрированном браке. А в прошлом году свадебная статистика обновила свой минимум с начала века. Число браков в стране не дотянуло даже до миллиона.