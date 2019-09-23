Драма, история любви и невероятные спецэффекты: Вышел трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Блистательный сценарий и игру актеров ждут от блокбастера «Вторжение». Создатели опубликовали первый трейлер. Фильм выйдет на экраны только в январе, но уже сейчас поклонники считают дни до премьеры. Их, кстати, осталось ровно 100. Кинокритики уже предрекают фильму успех, ведь Федор Бондарчук соединил в ленте драму и экшн, историю любви и головокружительные по размаху спецэффекты. В этом убедился корреспондент МИЦ «Известия» Иван Уваров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как сам Федор Бондарчук раскрыл детали съемок долгожданного фильма «Вторжение».