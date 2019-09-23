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  4. Драма, история любви и невероятные спецэффекты: Вышел трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Драма, история любви и невероятные спецэффекты: Вышел трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

, 16:31 Эфирная новость 50

«Вторжение» — продолжение фантастической ленты «Притяжение», в которой на жилые дома московский района Чертаново упал инопланетный корабль, вызвав огромные разрушения и гибель сотен людей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Блистательный сценарий и игру актеров ждут от блокбастера «Вторжение». Создатели опубликовали первый трейлер. Фильм выйдет на экраны только в январе, но уже сейчас поклонники считают дни до премьеры. Их, кстати, осталось ровно 100. Кинокритики уже предрекают фильму успех, ведь Федор Бондарчук соединил в ленте драму и экшн, историю любви и головокружительные по размаху спецэффекты. В этом убедился корреспондент МИЦ «Известия» Иван Уваров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как сам Федор Бондарчук раскрыл детали съемок долгожданного фильма «Вторжение».

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