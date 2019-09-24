Названы регионы России, где чаще всего пропадают дети

В рамках прошедшего совещания Следственного комитета РФ по вопросам розыска без вести пропавших детей, опубликованы данные о том, в каких регионах России несовершеннолетние исчезают чаще всего.

«Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях », — доложили в ведомстве.

В СК РФ доложили о том, что в 2018 году в службу поступило более 13 тысяч заявлений о пропаже детей. В ведомстве отметили, что большинство исчезнувших несовершеннолетних удалось найти. В настоящее время сотрудниками Следственного комитета России разыскиваются 98 детей.

Установление места нахождения ребенка в кратчайшие сроки обеспечивается за счет тесного взаимодействия спасательных служб, правоохранительных органов, журналистов, волонтеров и поисковых добровольческих отрядов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 300 человек разыскивают четырехлетнего мальчика.