  1. Пятый канал
  4. Названы регионы России, где чаще всего пропадают дети

Названы регионы России, где чаще всего пропадают дети

, 6:32 35

В 2018 году в Следственный комитет РФ поступило более 13 тысяч заявлений о бесследном исчезновении несовершеннолетних.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / fotototo, ALEXEY BYCHKOV, Roman Denisov, findchild.ru

В рамках прошедшего совещания Следственного комитета РФ по вопросам розыска без вести пропавших детей, опубликованы данные о том, в каких регионах России несовершеннолетние исчезают чаще всего.

«Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях», — доложили в ведомстве.

В СК РФ доложили о том, что в 2018 году в службу поступило более 13 тысяч заявлений о пропаже детей. В ведомстве отметили, что большинство исчезнувших несовершеннолетних удалось найти. В настоящее время сотрудниками Следственного комитета России разыскиваются 98 детей.

Установление места нахождения ребенка в кратчайшие сроки обеспечивается за счет тесного взаимодействия спасательных служб, правоохранительных органов, журналистов, волонтеров и поисковых добровольческих отрядов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 300 человек разыскивают четырехлетнего мальчика.

Читайте также

+4° Днём +8°
Ночью +2°
63.95
0.10 70.28
-0.32
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

7:41
Ксения Собчак могла не поехать в свадебное путешествие из-за кожной болезни
7:20
Российские невесты постарели: девушки стали позже выходить замуж
6:56
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат на минувших выходных
6:39
Утвердены новые требования к перевозке детей автобусами
6:32
Названы регионы России, где чаще всего пропадают дети
6:27
«Хочет казаться бодреньким»: друг Зеленского об усталости президента Украины

Сейчас читают

«Слишком идеально!» Дарья Мороз пригубила бокал вина у бассейна
«Только не это!» Моника Беллуччи остригла роскошные волосы
«Это она ему изменила»: Волочкова откровенно о Собчак и ее разрыве с любимым

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев