Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат на минувших выходных

Приключенческий фильм Олега Степченко «Тайна печати дракона» стал лидером кассовых сборов в России на минувших выходных, собрав более 195 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Кинокартина заинтересовала зрителей, в частности, звездным актерским составом: Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Павел Воля и другие.
Вторую строчку в рейтинге кассовых сборов в кинотеатрах РФ занимает хоррор про демонического клоуна Пеннивайза — «Оно-2». Прошедший уикенд принес фильму 77,4 миллиона рублей.
Третье место по сборам в российском кинопрокате занял фильм о танцовщицах элитного ночного клуба в Америке — «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес в главных ролях. За выходные зрелищное кино собрало 42,9 миллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем удивит приключенческий фильм «Тайна печати дракона».