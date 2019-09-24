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  4. Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат на минувших выходных

Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат на минувших выходных

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В ТОП-3 кассовых лидеров вошли «Оно-2» и «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес.

Фото: YouTube / СТВ

Приключенческий фильм Олега Степченко «Тайна печати дракона» стал лидером кассовых сборов в России на минувших выходных, собрав более 195 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Кинокартина заинтересовала зрителей, в частности, звездным актерским составом: Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Павел Воля и другие.

«„Тайна печати дракона» стартовала в этот уикенд с ожидаемым результатом. Есть основания думать, что, будь в названии отсылка к «Вию», зрителю было бы легче идентифицировать картину как сиквел. А в данном случае домыслы относительно фильма были самые разные: это и «новый фильм с Джеки Чаном», и «детская картина про драконов“», — цитируют «Известия» главу сети кинотеатров КАРО Ольгу Зинякову.

Вторую строчку в рейтинге кассовых сборов в кинотеатрах РФ занимает хоррор про демонического клоуна Пеннивайза — «Оно-2». Прошедший уикенд принес фильму 77,4 миллиона рублей.

Третье место по сборам в российском кинопрокате занял фильм о танцовщицах элитного ночного клуба в Америке — «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес в главных ролях. За выходные зрелищное кино собрало 42,9 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем удивит приключенческий фильм «Тайна печати дракона».

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