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«Знает цену деньгам»: Евгения Брик рассказывает дочери о своем трудном детстве

, 9:59 332

Актриса не хочет, чтобы десятилетняя Зоя росла в «тепличных» условиях.

Фото: Instagram @evgeniabrik

Российская актриса Евгения Брик и кинорежиссер Валерий Тодоровский воспитывают десятилетнюю дочь Зою. По словам артистки, она не хочет, чтобы их наследница росла в «тепличных» условиях.

«Она знает цену деньгам, понимает, что вокруг много неблагополучия», —рассказала актриса в интервью Hello!.

Евгения Брик призналась, что они с Зоей часто ездят на метро. Артистка рассказывает дочери о своем непростом детстве и безденежье. По словам Брик, девочка очень привязана к близким старшего поколения — прабабушке и бабушкам. Зое очень нравится черно-белое кино.

Супруга Тодоровского, глядя на дочь, видит в ней себя и Валерия. По мнению Брик, Зоя одновременно напоминает и маму, и папу. Несмотря на то, что девочка уже дебютировала в американском сериале, родители считают ее «домашним» ребенком. Однако режиссер не сомневается, что с годами Зоя еще покажет себя, когда столкнется со взрослой жизнью.

Ранее Евгения Брик о карьере своей дочери за океаном. Зоя Тодоровски, как ее называют американцы, снимается в голливудских сериалах.

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