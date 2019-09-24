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  4. Какие три вещи не делают женщины после 50?

Какие три вещи не делают женщины после 50?

, 12:32 178

В Европе так поступают почти все, а вот в России — пока немногие.

Фото: www.globallookpress.com © Alena Kalita

Женщины в возрасте за пятьдесят не делают эти три вещи, чем оказывают себе огромную услугу. Они не изнуряют себя диетами. Как известно, обмен веществ с возрастом замедляется, а в организме происходит резкая гормональная перестройка.

У женщин снижается выработка прогестерона и эстрогена. В результате такого сбоя люди могут набрать до пять килограммов. Однако это считается физиологической нормой и никак не сказывается на здоровье. Главное следить за питанием, оно должно быть правильным и сбалансированным.

Женщины после пятидесяти лет не красят волосы. Они считают, что не нужно стесняться возрастных изменений и поэтому предпочитают не прятать седину. При этом, они тщательно ухаживают за собой.

Третья вещь, которую не делают дамы элегантного возраста, это не обращают внимание на мнение окружающих. В нашей стране заведено жить с оглядкой на соседей, однако главное — это всегда слушать свое сердце и совесть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росстат зафиксировал увеличение среднего возраста жителя России.

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