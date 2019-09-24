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  4. Актер Сергей Гармаш пострадал в ростовском аэропорту

Актер Сергей Гармаш пострадал в ростовском аэропорту

, 11:45 104

Звезда театра и кино получил травму в воздушной гавани Платов.

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Известный российский актер Сергей Гармаш получил травму в ростовском аэропорту Платов. Об этом стало известно во вторник, 24 сентября. По неподтвержденным пока данным, звезда театра и кино разбил голову. В результате инцидента, Гармаш был госпитализирован в больницу в Новочеркасске. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

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