Известный российский актер Сергей Гармаш получил травму в ростовском аэропорту Платов. Об этом стало известно во вторник, 24 сентября. По неподтвержденным пока данным, звезда театра и кино разбил голову. В результате инцидента, Гармаш был госпитализирован в больницу в Новочеркасске. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
Актер Сергей Гармаш пострадал в ростовском аэропорту
Звезда театра и кино получил травму в воздушной гавани Платов.
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков
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