Актер Сергей Гармаш пострадал в ростовском аэропорту

Известный российский актер Сергей Гармаш получил травму в ростовском аэропорту Платов. Об этом стало известно во вторник, 24 сентября. По неподтвержденным пока данным, звезда театра и кино разбил голову. В результате инцидента, Гармаш был госпитализирован в больницу в Новочеркасске. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.