Художник Никас Сафронов с трудом вспомнил, сколько у него сыновей

Художник Никас Сафронов в студии радиостанции с трудом ответил на вопрос о том, сколько у него сыновей. В итоге 63-летний отец насчитал шесть наследников, передает Teleprogramma.pro.

«Старший сын Дима. Он актер и бизнесмен. Ему сейчас 36 лет. Потом идет Саша. Он недавно объявился. Я, конечно, знал о нем. Но мы не поддерживали отношения с его мамой. Он на меня совсем не похож. Попросил ему помочь, я не отказал», — рассказал Никас.

После Александра Сафронов отметил сына Луку, пианиста. Тот закончил консерваторию в Париже. Также у Никаса, по его словам, есть сын Стефано. Он родился в браке с итальянкой Фрачески.

«Он у меня закончил королевскую художественную школу в Лондоне. Сейчас работает в Париже в музее. Изучает искусство. Он специалист в области выставок», — добавил известный российский художник.

Пятый сын Никаса Сафронова — режиссер Юрий, он учился в Лондоне, а потом проходил обучение у российского режиссера Владимира Хотиненко. Самый младший сын художника — Ландин, фотограф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никас Сафронов попал в ДТП в Подмосковье.