Художник Никас Сафронов с трудом вспомнил, сколько у него сыновей

Художник Никас Сафронов в студии радиостанции с трудом ответил на вопрос о том, сколько у него сыновей. В итоге 63-летний отец насчитал шесть наследников, передает Teleprogramma.pro.
После Александра Сафронов отметил сына Луку, пианиста. Тот закончил консерваторию в Париже. Также у Никаса, по его словам, есть сын Стефано. Он родился в браке с итальянкой Фрачески.
Пятый сын Никаса Сафронова — режиссер Юрий, он учился в Лондоне, а потом проходил обучение у российского режиссера Владимира Хотиненко. Самый младший сын художника — Ландин, фотограф.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никас Сафронов попал в ДТП в Подмосковье.