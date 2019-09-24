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Петербурженка серьезно пострадала в ДТП в Таиланде

, 16:19 Эфирная новость 35

Россиянка попала в аварию в подземном тоннеле на острове Пхукет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Mara Brandl, 5-tv.ru

В Таиланде изучают обстоятельства аварии, в которой серьезно пострадала наша соотечественница. Как пишут местные СМИ речь идет о жительнице Петербурга Олесе Маилян. Предположительно, девушка была за рулем мотоцикла, превысила скорость и врезалась в ограждение.

Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. У полиции много вопросов. Известно, что ДТП произошло в час пик, но очевидцев аварии не оказалось. Кроме того, ездить на мотоцикле через подземный тоннель Чалонг категорически запрещено. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дмитрий Дибров с женой Полиной на мотоцикле врезались в дерево.

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