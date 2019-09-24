Фото с места обысков по делу об убийстве ресторатора Михаила Долгополова

5-tv.ru публикует кадры с места обысков по делу об убийстве ресторатора и скульптора Михаила Долгополова. Подозреваемые в совершении преступления — трое жителей Великого Новгорода и петербуржец накануне задержаны правоохранителями, сообщает телеканал «78».

Сотрудники Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела нагрянули с обысками в три загородных дома, расположенных во Всеволожске, собственником которых является предполагаемый заказчик убийства. В ходе проводимых мероприятий были изъяты оружие и боеприпасы, а также деньги и документы.

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с целью убийства ресторатора и скульптора Михаила Долгополова. Для осуществления преступного замысла злоумышленники приобрели пистолет «ТТ» и автомобиль Ford. В апреле 2019 года один из предполагаемых преступников обманным путем вывез потерпевшего на машине в арендованный коттедж в деревне Вайя Гатчинского района Ленинградской области.

Там злоумышленники убили Михаила Долгополова, а его тело отвезли в Новгородскую область и зарыли в лесу. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

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