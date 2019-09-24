Тренера по боевым искусствам задержали в Ленобласти по подозрению в педофилии

Тренера по боевым искусствам задержали в Ленинградской области по подозрению в педофилии. Как сообщает региональный Следственный комитет, 67-летний педагог Детско-юношеского центра творчества города Светогорск Выборгского района в период с июля 2017 года по март 2019 года под видом необходимости проведения дополнительных тренировок якобы в рамках подготовки к соревнованиям приглашал к себе домой несовершеннолетнего воспитанника. Мужчина, зная о возрасте ребенка, неоднократно подвергал его сексуальному насилию. Заявление на тренера в правоохранительные органы подал отец мальчика, узнав о происходящем.

В отношении задержанного тренера возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

« Следователь СКР задержал мужчину в процессуальном порядке, предъявил ему соответствующее обвинение, а также произвел обыск в квартире задержанного, в ходе которого были обнаружены и изъяты электронные носители связи, документы и предметы, представляющие интерес для следствия », — говорится в сообщении СК.

В настоящий момент решается вопрос об аресте подозреваемого. Следователи проверяют тренера на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Ленинградской области.

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