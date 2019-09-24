Заместитель худрука МХТ Вадим Верник рассказал о самочувствии Сергея Женовача

Заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова Вадим Верник прокомментировал весть об ухудшении здоровья Сергея Женовача. 24 сентября в СМИ появилась информация, что режиссер попал в реанимацию.

По словам главы театрального медиацентра, сведения о срочной госпитализации художественного руководителя не соответствуют действительности.

«У него было плановое посещение больницы. Никакой реанимации. Все в порядке», — заявил Верник.

После прохождения планового обследования худрук вернулся домой и чувствует себя нормально, подтвердил пресс-атташе МХТ.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Сергея Гармаша прокомментировала информацию о травме актера. Как и в случае с Женовачем, информация о госпитализации актера, по словам супруги, оказалась ложной. Тем временем в сети появились кадры, на которых Сергей Гармаш запечатлен в больнице с перевязанной бинтами головой.