  1. Пятый канал
  4. Заместитель худрука МХТ Вадим Верник рассказал о самочувствии Сергея Женовача

Заместитель худрука МХТ Вадим Верник рассказал о самочувствии Сергея Женовача

, 17:59 22

Руководитель медиацентра художественного театра опроверг информацию о срочной госпитализации режиссера.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов

Заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова Вадим Верник прокомментировал весть об ухудшении здоровья Сергея Женовача. 24 сентября в СМИ появилась информация, что режиссер попал в реанимацию.

По словам главы театрального медиацентра, сведения о срочной госпитализации художественного руководителя не соответствуют действительности.

«У него было плановое посещение больницы. Никакой реанимации. Все в порядке», — заявил Верник.

После прохождения планового обследования худрук вернулся домой и чувствует себя нормально, подтвердил пресс-атташе МХТ.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Сергея Гармаша прокомментировала информацию о травме актера. Как и в случае с Женовачем, информация о госпитализации актера, по словам супруги, оказалась ложной. Тем временем в сети появились кадры, на которых Сергей Гармаш запечатлен в больнице с перевязанной бинтами головой.

Читайте также

+7° Днём +8°
Ночью +2°
63.71
-0.24 70.02
-0.26
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

18:32
«Никаких эмоций»: мать Бузовой о «холостом» образе жизни певицы
18:27
Видео: Масштабные лесные пожары терзают Индонезию
18:23
Житель Москвы покончил с собой, прожив три недели с телом умершей супруги
18:17
«Исхудавшие руки»: Анна Хилькевич продолжает троллить пользователей соцсетей
17:59
Заместитель худрука МХТ Вадим Верник рассказал о самочувствии Сергея Женовача
17:48
«Как вы смеете?»: 16-летняя экоактивистка произнесла обличительную речь в ООН

Сейчас читают

Разбивший голову в аэропорту Ростова-на-Дону актер Сергей Гармаш был пьян
«С корабля на бал»: Влад Соколовский празднует день рождения
В Петербурге в мусорной куче нашли останки обгоревших тел

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев