Жена Сергея Гармаша прокомментировала информацию о травме актера

Жена Сергея Гармаша, актриса московского театра «Современник», Инна Гармаш в интервью 5-tv.ru рассказала о травме мужа в Ростове-на-Дону.

«У нас все в порядке. Сережа на даче, он дома», — сказала супруга актера, добавив, что информация об инциденте в аэропорту не советует действительности.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на KP.RU писал, что звезда российского театра и кино Сергей Гармаш разбил голову на территории ростовского аэропорта «Платов». По информации издания, изрядно выпивший артист упал возле автомобильной стоянки. Вызванные прохожими врачи якобы госпитализировали актера в больницу Новочеркасска, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.