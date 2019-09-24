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Жена Сергея Гармаша прокомментировала информацию о травме актера

, 17:08 Эксклюзивное интервью 345

Инна Гармаш рассказала об инциденте, который произошел с ее супругом в ростовском аэропорту.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Valery Lukyanov

Жена Сергея Гармаша, актриса московского театра «Современник», Инна Гармаш в интервью 5-tv.ru рассказала о травме мужа в Ростове-на-Дону.

«У нас все в порядке. Сережа на даче, он дома», — сказала супруга актера, добавив, что информация об инциденте в аэропорту не советует действительности.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на KP.RU писал, что звезда российского театра и кино Сергей Гармаш разбил голову на территории ростовского аэропорта «Платов». По информации издания, изрядно выпивший артист упал возле автомобильной стоянки. Вызванные прохожими врачи якобы госпитализировали актера в больницу Новочеркасска, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

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