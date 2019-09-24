  1. Пятый канал
  4. С перевязанной головой: видео из больницы, где находится Сергей Гармаш

С перевязанной головой: видео из больницы, где находится Сергей Гармаш

, 18:33 Эксклюзивное видео 193

5-tv.ru публикует кадры с пострадавшим актером из медучреждения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

В распоряжение 5-tv.ru попал ролик, снятый в одной из больниц Ростовской области. На кадрах видно, как звезда российского театра и кино Сергей Гармаш сидит с перемотанной головой и пишет от руки на листе бумаги. Его движения и реакция заторможены, что говорит о нездоровом состоянии актера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Гармаш разбил голову на территории ростовского аэропорта «Платов». По неподтвержденной информации, изрядно выпивший артист упал возле автомобильной стоянки. Неравнодушные прохожие обратили на это внимание и вызвали медиков. Врачи отвезли актера в больницу Новочеркасска, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Однако жена Сергея Гармаша, актриса московского театра «Современник», Инна Гармаш в интервью 5-tv.ru заявила, что весть о травме и госпитализации ее супруга не соответствует действительности. По ее словам, актер находится на даче и чувствует себя хорошо.

Также в ростовском аэропорту заявили, что актер получил травму до того, как приехал. Его водитель обратился к сотрудникам «Платова», чтобы те помогли вызвать врачей.

Читайте также

+5° Днём +8°
Ночью +3°
63.71
-0.24 70.02
-0.26
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

19:48
Ненастоящий торт и скромный стол: Новые подробности о свадьбе Собчак и Богомолова
19:34
США не выдали визы российской делегации в ООН: Чем грозит «визовый» кризис?
19:14
Деми Мур изнасиловал в 15 лет приятель ее матери
18:59
«На память»: Бывшая участница «Дома-2» записала видео перед выпиской из роддома
18:48
Сбербанк запустит сервис по продаже новых и подержанных автомобилей
18:33
С перевязанной головой: видео из больницы, где находится Сергей Гармаш

Сейчас читают

Житель Москвы покончил с собой, прожив три недели с телом умершей супруги
Копия? Ольга Бузова показала свое «превращение» в Дженнифер Лопес
«Живем одним днем»: Казаченко рассказала об отношениях с сыном Джигарханяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев