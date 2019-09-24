С перевязанной головой: видео из больницы, где находится Сергей Гармаш

В распоряжение 5-tv.ru попал ролик, снятый в одной из больниц Ростовской области. На кадрах видно, как звезда российского театра и кино Сергей Гармаш сидит с перемотанной головой и пишет от руки на листе бумаги. Его движения и реакция заторможены, что говорит о нездоровом состоянии актера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Гармаш разбил голову на территории ростовского аэропорта «Платов». По неподтвержденной информации, изрядно выпивший артист упал возле автомобильной стоянки. Неравнодушные прохожие обратили на это внимание и вызвали медиков. Врачи отвезли актера в больницу Новочеркасска, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Однако жена Сергея Гармаша, актриса московского театра «Современник», Инна Гармаш в интервью 5-tv.ru заявила, что весть о травме и госпитализации ее супруга не соответствует действительности. По ее словам, актер находится на даче и чувствует себя хорошо.

Также в ростовском аэропорту заявили, что актер получил травму до того, как приехал. Его водитель обратился к сотрудникам «Платова», чтобы те помогли вызвать врачей.