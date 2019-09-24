«На память»: Бывшая участница «Дома-2» записала видео перед выпиской из роддома

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова на своей странице в Instagram разместила видеоролик, сделанный в роддоме непосредственно перед выпиской.
На кадрах знаменитость стоит у окна в белом халате с розовым бантом и комментирует происходящее.
Подписчики экс-участницы телестройки оставляют в комментариях поздравления и желают здоровья и маме, и малышу.
«Поздравляю с выпиской!»
«Здоровья мамочке и малышке»
«Очень красивая, шикарная мамочка. Здоровья тебе и твоей малышке!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участники «Дома-2» Саша Артемова и Женя Кузин стали родителями.