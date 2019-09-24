«На память»: Бывшая участница «Дома-2» записала видео перед выпиской из роддома

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова на своей странице в Instagram разместила видеоролик, сделанный в роддоме непосредственно перед выпиской.

«На память. Как подрастет дочь, увидит какая у нее красивая и любящая мама. Мамки, готовьтесь! Ваши ряды пополнила Артемова-Кузина. С выпиской нас!» — написала Саша Артемова под публикацией.

На кадрах знаменитость стоит у окна в белом халате с розовым бантом и комментирует происходящее.

«Ну все, мамские ряды пополняются. Выходим в новую жизнь. Сейчас будет выписка. Хочется записать это видео и оставить на память. Не знаю почему…» — сказала Саша Артемова.

Подписчики экс-участницы телестройки оставляют в комментариях поздравления и желают здоровья и маме, и малышу.

«Поздравляю с выпиской!»

«Здоровья мамочке и малышке»

«Очень красивая, шикарная мамочка. Здоровья тебе и твоей малышке!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участники «Дома-2» Саша Артемова и Женя Кузин стали родителями.