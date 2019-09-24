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«На память»: Бывшая участница «Дома-2» записала видео перед выпиской из роддома

, 18:59 Видео 339

Саша Артемова выложила в сеть ролик, сделанный перед «выходом в новую жизнь».

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Фото, видео: Instagram @artemovasasha1

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова на своей странице в Instagram разместила видеоролик, сделанный в роддоме непосредственно перед выпиской.

«На память. Как подрастет дочь, увидит какая у нее красивая и любящая мама. Мамки, готовьтесь! Ваши ряды пополнила Артемова-Кузина. С выпиской нас!» — написала Саша Артемова под публикацией.

На кадрах знаменитость стоит у окна в белом халате с розовым бантом и комментирует происходящее.

«Ну все, мамские ряды пополняются. Выходим в новую жизнь. Сейчас будет выписка. Хочется записать это видео и оставить на память. Не знаю почему…» — сказала Саша Артемова.

Подписчики экс-участницы телестройки оставляют в комментариях поздравления и желают здоровья и маме, и малышу.

«Поздравляю с выпиской!»

«Здоровья мамочке и малышке»

«Очень красивая, шикарная мамочка. Здоровья тебе и твоей малышке!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участники «Дома-2» Саша Артемова и Женя Кузин стали родителями.

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