Деми Мур изнасиловал в 15 лет приятель ее матери

Голливудская актриса Деми Мур призналась, что ее в 15-летнем возрасте изнасиловал приятель матери, сообщает издание Metro. 56-летняя знаменитость рассказала, что вопиющий инцидент произошел, когда она вернулась домой, чтобы передать мужчине ключи.

По словам Деми Мур, это было предательство самого близкого для нее человека.

« Это было и ужасное предательство, так как после случившегося этот мужчина спросил: „каково это — быть девушкой легкого поведения?“, имея в виду мою мать, которой он, якобы, заплатил 500 долларов », — вспоминает Деми Мур.

Актриса все еще не может поверить в то, что ее родная мать «продала» ее своему знакомому. Несмотря на это, Деми Мур подтверждает, что ее родительница хотела ей навредить.

Мать знаменитости Вирджиния Кинг вместе со своим бойфрендом страдали от алкоголизма. Женщина нарочно таскала дочь по злачным заведениям, чтобы выставлять ее напоказ перед мужчинами.

Через год после изнасилования будущая голливудская звезда уехала от матери и начала карьеру актрисы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эштон Катчер принудил Деми Мур к сексу втроем.