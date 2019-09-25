«Седьмая свобода» в Пулково: что это значит и каковы перспективы для Петербурга

Новость из Пулково, воздушных ворот Петербурга, об интересе иностранных лоукостеров взбудоражила рынок.

Массовый приход в Россию дешевых перевозчиков серьезно изменит всю отрасль. Цены у них — примерно на 30% ниже, чем у обычных авиакомпаний. Добавятся новые направления.

Но для лоукостеров нужен особый допуск в Пулково. Так называемая «седьмая свобода воздушного пространства». Всего их девять. Такого в России нет пока ни у одного аэропорта. Это особое разрешение на то, чтобы зарубежные авиакомпании перевозили пассажиров из одной страны, в данном случае из России в другую, например Италию, Испанию или Францию без посадки в своей стране.

Это важно, поскольку проявившие интерес к Пулково лоукостеры родом из Британии, Ирландии и Венгрии. И без «седьмой свободы» они могут предложить или «домашние» рейсы или челночные с пересадками. В любом случае — не массовые варианты.

Какие перспективы, на то Петербург откроет свое небо лоукостерам — разбирался Иван Уваров.