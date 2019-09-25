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У вас невкусно пахнет! Закон о норме запаха предложили в парламенте Петербурга

, 4:54 Эфирная новость 16

Нормативы, которые есть сейчас, определяют только предельно допустимые концентрации веществ (ПДК) — это когда воздух становится опасным для здоровья. А если он просто неприятный?

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Judith Thomandl, 5-tv.ru

В недрах петербургского парламента зародилась революционная инициатива ввести на всероссийском уровне штрафы за «дурной запах».

Нормативы, которые есть сейчас, определяют только предельно допустимые концентрации веществ (ПДК) — это когда воздух становится опасным для здоровья. А если он просто неприятный?

Те, кто живет по соседству со свалкой, фабрикой (не кондитерской), или свинокомплексом понимают, о чем речь. Для этого достаточно несколько молекул, но по ощущениям хоть противогаз или костюм химзащиты надевай.

У закона большие перспективы, ведь его можно применять не только к крупным объектам, но и в соседских спорах, когда в доме кто-то часто жарит рыбу, завел слишком много кошек или организовал спортзал с плохой вытяжкой. Осталось определить норму «запаха».

Как это сделать, разобрался Дмитрий Акимов.

Вот такой законопроект может, например, коснуться известной российской певицы Ларисы Долиной. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, жители подмосковного Славино недовольны зловонием, которое исходит от мешков с отходами строительства трехэтажного коттеджа певицы.

 

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