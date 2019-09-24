Адвокат заявил, что Янукович готовится к возвращению на Украину

В суде Европейского Союза объяснили ситуацию с санкциями против Виктора Януковича. Утром пресс-секретарь его сына заявил, что ограничения сняты. Но оказалось, что это всего лишь формальность. Решение действительно отменили, но оно касается санкций, действие которых уже закончилось.

На Януковича по-прежнему наложены европейские ограничения сроком до марта 2020 года. Бывший президент Украины тем временем собрался вернуться на родину. Несмотря на то, что там его ждет тюрьма. Напомню, Янукович заочно осужден за государственную измену и приговорен к 13 годам заключения.

«Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине», — рассказал адвокат Виктора Януковича — Виталий Сердюк.

В Киевском апелляционном суде сейчас идет процесс обжалования приговора. Адвокаты Януковича пытаются доказать его невиновность.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зеленского сфотографировали с четырьмя предыдущими президентами Украины.