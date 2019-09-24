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  4. На небоскребе Лахта-центр в тестовом режиме запустили медиафасад

На небоскребе Лахта-центр в тестовом режиме запустили медиафасад

, 20:13 Эфирная новость 44

Внешняя сторона небоскреба представляет собой масштабный арт-объект, включенный в общую систему архитектурной подсветки здания.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов, 5-tv.ru

В петербургском Лахта-центре начали тестировать огромный медиафасад — две тысячи квадратных метров, 15 тысяч светодиодных панелей. Масштабный арт-объект пока работает вполсилы. Но уже скоро мультимедийная поверхность, составленная из восьми больших разносторонних треугольников, станет главным украшением северной стороны здания. И, как заявляют в Лахта-центре, будет создавать настроение всем, проезжающим по Приморскому шоссе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что синоптик пообещал, что бабье лето не пройдет мимо Петербурга.

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