На небоскребе Лахта-центр в тестовом режиме запустили медиафасад

В петербургском Лахта-центре начали тестировать огромный медиафасад — две тысячи квадратных метров, 15 тысяч светодиодных панелей. Масштабный арт-объект пока работает вполсилы. Но уже скоро мультимедийная поверхность, составленная из восьми больших разносторонних треугольников, станет главным украшением северной стороны здания. И, как заявляют в Лахта-центре, будет создавать настроение всем, проезжающим по Приморскому шоссе.

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