Синоптик пообещал, что бабье лето не пройдет мимо Петербурга

Бабье лето еще обязательно придет в Петербург. Относительно теплая и солнечная погода ожидается в Северной столице во второй половине текущей недели. Об этом в беседе с Интерфаксом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, температура воздуха в определенные дни поднимется до 12 градусов.

«Это, конечно, не очень теплая погода, но по определению, бабье лето — это относительно теплый и солнечный период. Самое главное, что тихо и солнечно», — отметил Колесов, добавив, что ночи при этом будут холодными.

Однако после выходных в Петербург снова вернется осень. Северную столицу настигнут постоянные дожди и ветер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о резком похолодании сразу в нескольких регионах России — Ярославской, Ивановской, Тверской и Костромской областях.