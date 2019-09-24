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Синоптик пообещал, что бабье лето не пройдет мимо Петербурга

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Вторая половина текущей недели ожидается в Северной столице относительно теплой.

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

Тема:
Погода 4019

Бабье лето еще обязательно придет в Петербург. Относительно теплая и солнечная погода ожидается в Северной столице во второй половине текущей недели. Об этом в беседе с Интерфаксом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, температура воздуха в определенные дни поднимется до 12 градусов.

«Это, конечно, не очень теплая погода, но по определению, бабье лето — это относительно теплый и солнечный период. Самое главное, что тихо и солнечно», — отметил Колесов, добавив, что ночи при этом будут холодными.

Однако после выходных в Петербург снова вернется осень. Северную столицу настигнут постоянные дожди и ветер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о резком похолодании сразу в нескольких регионах России — Ярославской, Ивановской, Тверской и Костромской областях.

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