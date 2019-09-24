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Жителям Донбасса с российскими паспортами дали визы в Германию

, 20:19 Видео 74

По мнению немецкого депутата от Свободной демократической партии Ренаты Альт, подобные действия правительства подрывают усилия по деэскалации конфликта на востоке Украины.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пивоваров

Жителям Донбасса с российскими паспортами дали визы в Германию. Подобные действия Берлина возмутили депутата от Свободной демократической партии Ренату Альт, сообщает Bild.

По мнению немецкого парламентария, власти должны различать обычные российские паспорта и те, которые выданы жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Канцлер (Ангела Меркель — Прим.ред.) и министр иностранных дел (Хайко Маас — Прим.ред.) в воскресных речах воспевают поддержку украинского правительства. Но при этом, похоже, без проблем можно клеить визу в российский паспорт, выданный Путиным на востоке Украины», — заявила Рената Альт.

Депутат уверена, что подобные действия немецкого правительства подрывают все усилия по деэскалации конфликта на востоке Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не выдали визы российской делегации в ООН.

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