Жителям Донбасса с российскими паспортами дали визы в Германию. Подобные действия Берлина возмутили депутата от Свободной демократической партии Ренату Альт, сообщает Bild.
По мнению немецкого парламентария, власти должны различать обычные российские паспорта и те, которые выданы жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Депутат уверена, что подобные действия немецкого правительства подрывают все усилия по деэскалации конфликта на востоке Незалежной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не выдали визы российской делегации в ООН.