Жителям Донбасса с российскими паспортами дали визы в Германию. Подобные действия Берлина возмутили депутата от Свободной демократической партии Ренату Альт, сообщает Bild.

По мнению немецкого парламентария, власти должны различать обычные российские паспорта и те, которые выданы жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

« Канцлер (Ангела Меркель — Прим.ред.) и министр иностранных дел (Хайко Маас — Прим.ред.) в воскресных речах воспевают поддержку украинского правительства. Но при этом, похоже, без проблем можно клеить визу в российский паспорт, выданный Путиным на востоке Украины », — заявила Рената Альт.

Депутат уверена, что подобные действия немецкого правительства подрывают все усилия по деэскалации конфликта на востоке Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не выдали визы российской делегации в ООН.