Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал заявление украинского коллеги Алексея Оржеля, который отметил, что Киев рассмотрит возможность импорта газа из России, причем в качестве экспортера может выступать не только «Газпром», пишут РИА Новости.

Однако, по словам Новака, Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину, а согласно действующему законодательству, осуществлять экспорт трубопроводного газа в Европу через Украину может только «Газпром».

«Спросите у украинских законодателей, которые такое законодательство приняли. У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению», — заявил министр энергетики РФ.

Он также добавил, что Минэнерго РФ будет по-прежнему выступать за полное снятие финансовых претензий со стороны Киева к Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия предложила Украине временно продлить контракт по транзиту газа.