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Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

, 23:10 Видео 31

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что, согласно российскому законодательству, экспортировать газ в Европу через Украину может только «Газпром».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, PAO NOVATEK, Gazprom, Nikolay Gyngazov

Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал заявление украинского коллеги Алексея Оржеля, который отметил, что Киев рассмотрит возможность импорта газа из России, причем в качестве экспортера может выступать не только «Газпром», пишут РИА Новости.

Однако, по словам Новака, Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину, а согласно действующему законодательству, осуществлять экспорт трубопроводного газа в Европу через Украину может только «Газпром».

«Спросите у украинских законодателей, которые такое законодательство приняли. У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению», — заявил министр энергетики РФ.

Он также добавил, что Минэнерго РФ будет по-прежнему выступать за полное снятие финансовых претензий со стороны Киева к Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия предложила Украине временно продлить контракт по транзиту газа.

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